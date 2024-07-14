Кудрицький: Укренерго наперед закуповуватиме послуги з підтримки енергосистеми

НЕК "Укренерго" наперед закуповуватиме послуги з підтримки енергосистеми у розподіленої генерації, що перебуває на стадії будівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв'ю "Суспільному".
"Укренерго" буде на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років уперед. Ми будемо зобов’язуватись за визначеною на аукціоні ціною викуповувати у них послугу збалансування", - сказав Кудрицький.
Глава НЕК "Укренерго" анонсував, що перший такий аукціон на допоміжні послуги для інвесторів, які готові будувати децентралізовану генерацію в Україні, відбудеться за кілька тижнів.
Кудрицький пояснив, що маючи такий довгостроковий контракт, інвестори можуть отримати кредит під будівництво генерації й, відповідно, зможуть прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на 5 років уперед.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023