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Кудрицький: Укренерго наперед закуповуватиме послуги з підтримки енергосистеми

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НЕК "Укренерго" наперед закуповуватиме послуги з підтримки енергосистеми у розподіленої генерації, що перебуває на стадії будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв'ю "Суспільному".

"Укренерго" буде на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років уперед. Ми будемо зобов’язуватись за визначеною на аукціоні ціною викуповувати у них послугу збалансування", - сказав Кудрицький.

Глава НЕК "Укренерго" анонсував, що перший такий аукціон на допоміжні послуги для інвесторів, які готові будувати децентралізовану генерацію в Україні, відбудеться за кілька тижнів.

Кудрицький пояснив, що маючи такий довгостроковий контракт, інвестори можуть отримати кредит під будівництво генерації й, відповідно, зможуть прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на 5 років уперед.

Кудрицький
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