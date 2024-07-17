Железняк: Рада скасувала ПДВ та мито на товари для потреб розмінування

Верховна Рада України 16 липня прийняла в цілому законопроекти №11258 та №11259, які передбачають скасування ПДВ при ввезенні та оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроекти також містять правки щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітрової та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Железняк додав, що за ініціативою волонтерів, до переліку товарів, які звільняються від податкових та митних зборів додані також тактичні навушники спеціального військового призначення для наших військових.