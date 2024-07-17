Железняк: Рада скасувала ПДВ та мито на товари для потреб розмінування

Верховна Рада України 16 липня прийняла в цілому законопроекти №11258 та №11259, які передбачають скасування ПДВ при ввезенні та оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроекти також містять правки щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики:
Железняк додав, що за ініціативою волонтерів, до переліку товарів, які звільняються від податкових та митних зборів додані також тактичні навушники спеціального військового призначення для наших військових.
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