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Євродепутат: Настав час розпочати Заходу втілювати проти росії контрзаходи наступального характеру

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російська федерація представляє реальну загрозу для європейських країн. Тому завданням номер один для нового складу Європарламенту має стати безпека, оборона, військова промисловість. Також Заходу настав час розпочати втілювати проти росії контрзаходи наступального характеру.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Латвії Ріхард Колс.

«Європейська архітектура безпеки була підірвана через пацифізм, який тривалий час панував на Заході. Вважалося, що навіть із тиранами можна взаємодіяти за допомогою залучення їх у торгівлю, тому що навіть їм це буде вигідно(...) І це призвело до того, що під час фінансової кризи оборонний сектор постраждав найбільше. У деяких європейських країнах-членах ЄС найбільші скорочення торкнулися саме оборонної сфери. Також відбувся перехід від обов'язкової служби до професійної армії тощо. Те, що ми маємо зараз, абсолютно не відповідає реальності. Зараз усі змінюють свою політику — від Німеччини до Латвії. Усі розуміють, що загроза реальна, і вона тут, вона поруч», — зазначив європарламентар.

«При цьому досі, коли великий шматок Європи перебуває під загрозою агресора, ми все ще намагаємося маневрувати і думаємо, який вигляд матимемо у світі(...) Для нового складу Європарламенту завданням номер один має стати безпека, оборона, військова промисловість. Усе це має пережити ренесанс. Іншого шляху немає, тому що високотехнологічні системи озброєнь у тій кількості, яка зараз потрібна країнам-членам ЄС і НАТО, є тільки у США (...) Ось уже кілька років тривають різні гібридні атаки (росії на ЄС — ред.). Наприклад, блокування сигналу GPS, що в деяких випадках вплинуло на роботу цивільної авіації. Нещодавно аеропорти в Естонії були закриті, тому що сигнали GPS були заблоковані. І я запитав у колег по ЄС, як ми з цим впораємося? Німецький генерал відповів: ми покращуємо нашу обороноздатність. Тоді я запитав: а який сигнал ми посилаємо агресору? Продовжуйте нападати на нас, продовжуйте атакувати нас, а ми поки будемо покращувати нашу обороноздатність? Я вважаю, що ми повинні почати втілювати контрзаходи наступального характеру», — резюмував Ріхард Колс.

Латвія, Колс
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