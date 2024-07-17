Більше половини учнів 5-9 класів зазнавали булінгу хоча б раз у житті, - дослідження

51,3% учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій, зазнавали булінгу хоча б раз у житті. Частіше це траплялося з дівчатками (55,9%), ніж із хлопчиками (46,2%).

Про це повідомило Міністерство освіти і науки, підбиваючи підсумки загальнонаціонального дослідження Булінг і толерантність у закладах освіти після 24 лютого 2022 року.

Згідно з результатами, від початку повномасштабного вторгнення 24,7% учнів стали жертвами булінгу. Найбільше випадків зафіксовано в Києві – 33,7%. Для порівняння, у сільській місцевості цей показник становить 25,3%.

Найпоширенішими видами булінгу є:

заклики дружити з певними людьми (25,9%);

поширення неправдивих чуток (24%);

образливі онлайн-повідомлення (21,4%);

принизливі коментарі про зовнішність (21,8%);

принизливі жарти (18,3%).

Основні причини булінгу

Як повідомили в МОН, основними причинами булінгу є:

зовнішність (28,7%);

особливості поведінки (22,6%);

світоглядні відмінності (21,5%);

уподобання або хобі (18,7%);

мовні ознаки (8,3% – для російської мови, 6,9% – для української).

До кого зверталися по допомогу

Зазначається, що 59,4% постраждалих від булінгу зверталися по допомогу найчастіше до батьків та вчителів. До того ж, дівчата це робили частіше (62,4%), ніж хлопчики (55,8%). Зі збільшенням віку учнів частота звернень зменшувалася.

У 12,4% випадків школа викликала батьків – і кривдника, і постраждалого. Найефективнішим методом протидії виявилося залучення психолога – у 68,4% випадків фіксували припинення або послаблення булінгу.

При цьому 19,6% опитаних школярів зазначили, що вчителі або інші дорослі, які були свідками цькування, не вжили жодних заходів. А 14,7% респондентів стикалися з випадками, коли до булінгу були залучені батьки однокласників.

Мета дослідження

Це репрезентативне дослідження, проведене з листопада 2023 по січень 2024 року, охопило 5576 учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Його мета – виявити рівень поширеності булінгу, його видів, причин та змін після початку повномасштабного вторгнення росії.