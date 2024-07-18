Дейнеко: В бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи РУБАК

В українських бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).
Про це заявив глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.
Він розповів, що у бригаді "Помста" створили перший підрозділ РУБАК. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.
Дейнеко подякував Олексюку та його побратимам за проведену роботу та запевнив, що підрозділ отримає всю необхідну допомогу.
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