Дейнеко: В бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи РУБАК

В українських бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).

Про це заявив глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.

Він розповів, що у бригаді "Помста" створили перший підрозділ РУБАК. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.

Дейнеко подякував Олексюку та його побратимам за проведену роботу та запевнив, що підрозділ отримає всю необхідну допомогу.