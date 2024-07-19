Мінекономіки: Для забезпечення військових потреб можна забронювати близько 1,2 млн осіб

Близько 1,2 млн осіб можна забронювати для забезпечення військових потреб. Вже близько 800 тис. людей заброньовано.

Про це заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів для Forbes Ukraine.

За його словами, є певний запас для бронювання працівників критично важливих підприємств.

Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації, пояснив заступник міністра.

Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги.