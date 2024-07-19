Держпродспоживслужба: В українських магазинах та супермаркетах псуються продукти харчування

В українських магазинах та супермаркетах псуються продукти харчування.
Українці масово скаржаться на протермінованість або погану охолодженість продуктів, повідомляє голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
"За 15 днів липня по Україні надійшло 35 скарг щодо недотримання умов зберігання харчових продуктів чи продажу протермінованих. Найбільше в Києві - 11 звернень від споживачів. Щоденно зараз надходять звернення від споживачів, ми в таких випадках миттєво виходимо на перевірки", - розповів Ткачук.
У разі виявлення порушень, служба накладає штрафи:
Лише у червні-липні було зареєстровано 16 харчових отруєнь у закладах громадського харчування через недотримання працівниками закладу правил особистої гігієни, миття та дезінфекції посуду, прибирання в закладі, правил та температурного режиму зберігання харчових продуктів, а також порушення технології приготування їжі.
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