Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів

Швейцарія не слідуватиме підходу Європейського союзу і не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів.
Про це повідомляє Swissinfo.
Нагадаємо, у п'ятницю 26 липня Європейський Союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.
Водночас Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (Seco) заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС. Там зазначають, що відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних зобов'язань, Швейцарія не може отримувати "якийсь надзвичайний дохід у зв'язку із коштами російського центрального банку". У Seco уточнили, що ця позиція стосується саме Швейцарії.
Видання пише, що станом на квітень 2024 року загальна вартість активів із цб рф, заморожених у Швейцарії, склала трохи більше 7 млрд швейцарських франків. Ці кошти відокремлені від заморожених активів, що належать фізичним чи юридичним особам, пов'язаним із росією.
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