Отличия ecommerce сайта от других видов вебсайтов

Сайты бывают разные, и каждый из них служит своей цели. Одним из самых популярных типов сайтов в интернете сегодня является ecommerce сайт, или сайт электронной коммерции. Но чем же они отличаются от других видов сайтов? Давайте разберемся.

Функциональность

eCommerce сайты:

Каталог товаров . eCommerce сайты имеют каталог, где представлены товары с описанием, фотографиями, характеристиками и ценами.

. eCommerce сайты имеют каталог, где представлены товары с описанием, фотографиями, характеристиками и ценами. Корзина покупок . Пользователи могут добавлять товары в корзину, чтобы потом оформить заказ.

. Пользователи могут добавлять товары в корзину, чтобы потом оформить заказ. Система оплаты . Включает разные способы оплаты: банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи.

. Включает разные способы оплаты: банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи. Личный кабинет . Возможность регистрироваться, создавать учетные записи, отслеживать заказы, сохранять историю покупок.

. Возможность регистрироваться, создавать учетные записи, отслеживать заказы, сохранять историю покупок. Система доставки. Предоставляет различные варианты доставки: курьерская служба, почта, самовывоз.

Другие виды сайтов:

Информационные сайты . Основной функционал — публикация и обновление контента, возможность комментирования.

. Основной функционал — публикация и обновление контента, возможность комментирования. Корпоративные сайты . Основной функционал — представление информации о компании, ее продуктах и услугах, контактные формы.

. Основной функционал — представление информации о компании, ее продуктах и услугах, контактные формы. Форумы . Основной функционал — создание и обсуждение тем, общение между пользователями.

. Основной функционал — создание и обсуждение тем, общение между пользователями. Социальные сети. Основной функционал — взаимодействие и общение между пользователями, публикация личного контента.

Цели и задачи

eCommerce сайты:

Цель . Продажа товаров и услуг онлайн.

. Продажа товаров и услуг онлайн. Основные задачи. Привлечение покупателей, удобство покупок, обеспечение безопасных и быстрых транзакций, управление заказами и доставками.

Другие виды сайтов:

Информационные сайты . Цель — предоставление информации и новостей пользователям.

. Цель — предоставление информации и новостей пользователям. Корпоративные сайты . Цель — информирование о компании, ее продукции и услугах, создание положительного имиджа.

. Цель — информирование о компании, ее продукции и услугах, создание положительного имиджа. Форумы . Цель — создание сообщества для общения и обмена мнениями.

. Цель — создание сообщества для общения и обмена мнениями. Социальные сети. Цель — взаимодействие между пользователями, обмен личным контентом.

Интерфейс и дизайн

eCommerce сайты:

Удобство навигации . Легкий доступ к каталогу товаров, фильтры для поиска нужных продуктов, простой процесс оформления заказа.

. Легкий доступ к каталогу товаров, фильтры для поиска нужных продуктов, простой процесс оформления заказа. Привлекательный дизайн . Дизайн, который привлекает внимание покупателей, вызывает доверие и стимулирует покупки.

. Дизайн, который привлекает внимание покупателей, вызывает доверие и стимулирует покупки. Мобильная оптимизация. Удобный интерфейс для пользователей мобильных устройств, так как многие покупают через смартфоны и планшеты.

Другие виды сайтов:

Информационные сайты . Основной акцент на удобочитаемость текста, структуру статей, легкость поиска информации.

. Основной акцент на удобочитаемость текста, структуру статей, легкость поиска информации. Корпоративные сайты . Акцент на фирменный стиль, презентацию компании и ее продуктов.

. Акцент на фирменный стиль, презентацию компании и ее продуктов. Форумы . Акцент на удобство общения, легкость создания и просмотра тем.

. Акцент на удобство общения, легкость создания и просмотра тем. Социальные сети. Акцент на удобство взаимодействия пользователей, обмен контентом, новости и уведомления.

Ecommerce сайты отличаются от других видов сайтов своими уникальными функциями, целями и задачами. Основное отличие — это возможность покупки товаров и услуг онлайн, что требует специальных инструментов для каталогизации, оплаты и доставки. Понимание этих различий поможет бизнесам эффективно использовать возможности электронной коммерции и создавать успешные ecommerce проекты такие как создает компания Brander - https://brander.ua/ru/what-we-offer/e-commerce