У Мінагрополітики прогнозують зниження урожайності пізніх культур через аномальну спеку

Міністерство аграрної політики прогнозує суттєве зниження урожайності пізніх культур через аномальну спеку в липні. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав в.о. міністра Тарас Висоцький.

"Є, на жаль, негативний вплив. Очевидно, що такі нетипово високі температури викликали стрес у рослин, і відповідно, не можуть пройти непоміченими", – сказав він.

Ранні культури, такі як пшениця, ячмінь, жито, ріпак, просо і горох, постраждали менше. На півдні й сході урожайність зменшилась, але у центрі й на півночі вона, навпаки, зросла. Тому в середньому, сказав в.о. міністра, показник по країні буде меншим десь на 5%.

"А ось на пізню групу будуть більш негативні наслідки. Це кукурудза, соя і соняшник. У більшості регіонів буде знижена урожайність", – сказав Висоцький.

За попередніми оцінками, урожайність пізніх культур впаде через спеку на 15%.