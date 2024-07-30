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Через заборону транзиту російської нафти, Словаччина погрожує припинити постачання дизельного палива в Україну

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Словацька компанія Slovnaft буде готова припинити постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не перегляне свого рішення про заборону на транзит нафти російській компанії «Лукойл».

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, його цитує Dennik N.

За словами політика, постачання зі Словаччини покривають приблизно десять відсотків всього обсягу споживання дизпалива в Україні.

Фіцо розповів, що нещодавно обговорював це питання із послом України Мирославом Кастраном.

«Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, Slovnaft не продовжуватиме постачати в Україну дизельне паливо», - заявив він.

Фіцо також висловив думку, що Євросоюз має розглянути «різні формати співпраці з росією», щоб забезпечити себе сировиною.

Словаччина, Фіцо
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