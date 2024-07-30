АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача для ТРЦ Gulliver

За результатами засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору оцінювача ТРЦ Gulliver. Про це повідомила голова АРМА, Олена Дума.
Кінцевий термін подачі документів для потенційних оцінювачів – 15:00 12 серпня 2024 року. Відповіді на найпоширеніші запитання щодо участі у відборі суб’єктів оціночної діяльності розміщено за посилання на сайті АРМА.
Водночас АРМА проводить системну роботу з огляду торговельно-офісного центру, переданого під управління Агентства ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва.
Враховуючи значну площу об'єкта, майже 152 тис. кв. метрів, ретельний огляд потребує тривалого часу. Станом на 29 липня вже оглянуто три нижні поверхи паркінгу, торговий центр та розпочато огляд офісних приміщень спільно з Національною поліцією України.
Дума підкреслює, що огляд активу відбувається без будь-яких перешкод та у повній відповідності до ухвал суду.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023