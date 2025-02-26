Як Віктор Поліщук протистоїть АРМА в боротьбі за ТРЦ «Гуллівер»

Історія боротьби за управління столичним ТРЦ «Гуллівер» перетворилася на складну гру з елементами корупції, процедурних маніпуляцій та політичних інтриг. З одного боку — державне агентство АРМА, що заявляє про прозорість і законність процесу. З іншого — скомпрометований бізнесмен Віктор Поліщук, пов’язаний із низкою гучних фінансових скандалів. Попри формальний арешт ТРЦ і передачу його в управління державі, Поліщук продовжує впливати на долю цього активу, використовуючи низку стратегічних кроків.

Арешт і боротьба за вплив: Поліщук не відступає

ТРЦ «Гуллівер» було арештовано в межах розслідування щодо ухилення від сплати податків. Поліщук, який надав особисте поручительство на $207 млн за боргами компанії-власника, публічно заперечує володіння активом. Утім, зв’язок із об’єктом очевидний. Із початком конкурсу на управителя було зафіксовано низку спроб пов’язаних із ним структур отримати контроль над ТРЦ.

Маніпуляції учасниками конкурсу

Конкурс на управління ТРЦ встановив рекорд за кількістю скарг. Із трьох претендентів перші два — «БК Міленіум» та консорціум «Еспланада» — виявилися пов’язаними з Поліщуком. Перший учасник запропонував підозріло низьку винагороду (0,15% від доходу ТРЦ), що свідчить про можливі схеми подальшого перепродажу контролю. «Еспланада» була пов’язана з Поліщуком через ТОВ «Альянс Новострой». АРМА двічі відхилила заявки, блокуючи спроби повернення активу під контроль олігарха.

Третій претендент — чергова пастка?

Останній претендент — ТОВ «Алакор Сіті», зареєстрований на Дмитра Адамовського, підприємця, близького до Порошенка. ЗМІ, наближені до Поліщука, поширюють інформацію про нібито зв’язки «Алакор Сіті» з РФ — цинічний хід з боку Поліщука, який є кумом колишнього президента РФ Медведєва. Ці медійні вкиди супроводжуються поданням численних скарг, унаслідок чого АРМА призупинила перевірку компанії. Таким чином, Поліщук виграє час, затягуючи процес призначення управителя та зберігаючи фактичний контроль над активом.

Процедурні зволікання та судові маніпуляції

Тактика Поліщука базується на використанні юридичних процедур. Постійні оскарження, затягування розгляду скарг в АМКУ та побудова складних корпоративних схем дозволяють йому утримувати актив під контролем. Більше того, сумнівне походження третього претендента може стати аргументом для повного перезапуску конкурсу, що знову ж таки грає на руку Поліщуку.

Медійний тиск та політичні зв’язки

Поліщук активно використовує інформаційний простір для тиску на АРМА. Публікації та заяви про нібито непрозорість конкурсів, критика процедур оцінки та звинувачення у політизованості процесу спрямовані на формування у суспільства враження, що АРМА діє в інтересах сторонніх сил. Одночасно через зв’язки з політиками з оточення Порошенка Поліщук демонструє готовність до політичних торгів.

Чи зможе АРМА вистояти?

Попри формальні кроки АРМА на захист державного інтересу, Віктор Поліщук продовжує протистояти агентству, використовуючи юридичні та політичні інструменти. Доля ТРЦ «Гуллівер» залишається невизначеною. Якщо АРМА не зможе провести конкурс без участі структур, пов’язаних з олігархами, ключовий столичний актив знову опиниться під контролем сумнівних персонажів, незважаючи на гучні заяви про боротьбу з корупцією та прозорість процесу.