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Речник МЗС: Україна готова до консультацій з ЄС щодо ситуації довкола транзиту російської нафти

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Київ за потреби готовий до участі у консультаціях з ЄС щодо ситуації довкола транзиту нафти російського "Лукойлу", якщо Брюссель вирішить задіяти відповідний механізм.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий.

Коментуючи ситуацію із забороною транзиту через Україну нафти "Лукойлу", якою обурилися Угорщина й Словаччина, речник зазначив, що Україна цінує співпрацю з усіма своїми європейськими сусідами, вдячна за їхній внесок у санкційний тиск на Росію та підтримання регіональної стабільності, як і зусилля для диверсифікації свого постачання.

"Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", – сказав Тихий.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Україна наполягає, що де-факто нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям.

МЗС України, Тихий
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