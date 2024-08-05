МЗС Литви: Зцілення росії розпочнеться лише тоді, коли вона зазнає поразки

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував заяви представників російської "опозиції", звільнених за умовами обміну між рф та країнами Заходу, про нібито "несправедливі санкції Євросоюзу, які "обмежують права простих росіян".
Про це він написав у соцмережі Х.
Ландсбергіс пояснив, що спочатку він чує розмови про невинуватість простих росіян, однак потім бачить, як ці "прості" росіяни вбивають простих українців.
"Я бачу, як прості російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами й бажають їм успіхів у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на костюмі танка з картону. Я бачу, як звичайні росіяни збираються на площі, щоб сформувати літеру Z. Проста росія - хвора", - наголосив міністр.
Ландсбергіс додав, що у випадку росії зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли росія, а не лише диктатор володимир путін зазнає поразки.
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