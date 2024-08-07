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USAID: За два роки уряд США інвестував в аграрний сектор України понад $300 млн

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За даними Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за два роки уряд США інвестував в аграрний сектор України десь понад $300 млн. Про це інформує пресслужба ВР.

Зауважується, що мова і про розширення потужностей для зберігання збіжжя, що було важливим під час блокади Чорного моря, і про засоби виробництва, і про насіння.

На цей час залучено ще 510 млн доларів приватних інвестицій в аграрний сектор.

З липня 2022 року ця ініціатива допомогла понад 14 тисячам українських аграріїв, а це 32% зареєстрованих у країні агровиробників. Фермери змогли отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, доступ до складських площ і фінансових ресурсів для того, щоб збирати врожаї. Прогнозується, що це може дати додатковий дохід виробникам у понад 90 мільйонів доларів.

Також зазначається, що AGRI-Україна допомогла забезпечити діяльність альтернативних експортних маршрутів. Ці заходи, своєю чергою, забезпечили експорт агропродукції на 62 мільйони тонн, завдяки чому українська економіка отримала понад 17 мільярдів доларів.

USAID
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