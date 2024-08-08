Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Аналітики: Коливання цін на свинину у липні було незначним, а на динаміку торгівлі впливали інші чинники

114

За підсумками липневого моніторингу цін роздрібної торгівлі середня ціна на свинину на прилавках супермаркетів додала 0,8%. Найпомітніше подорожчав свинячий ошийок.

Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України".

Зазначається, що середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини у липні сягнула 193,3 грн/кг, що на +0,8% чи 1,5 грн/кг до червневого показника.

Найпомітніше (на 3,3%) росла ціна сезонно популярної позиції — свинячого ошийка.

Свинячі вирізка та стейк подорожчали на 1,2% та 1,7%, відповідно, тоді як зміна цін на лопатку та корейку обмежилася 1% та 0,8%.

Разом із тим, грудинка та стегно, навпаки, стали доступнішими (-2,6% та -1,7%), що трохи пригальмувало приріст середніх цін на свинину.

"Хоча попит на свинину залишається досить чутливим до зміни цін на прилавках, їх коливання у липні було незначним, а на динаміку торгівлі впливали інші чинники. Так, постачальники торговельних мереж та спеціалізованих м’ясних магазинів протягом місяця відчули уповільнення реалізації у період тривалих відключень електроенергії та максимальних температур. Натомість зі стабілізацією електроживлення та зниженням температур вони відзначили пожвавлення попиту", - зауважують аналітики.

Вони додають, що додатковим чинником, що підтримує попит споживачів є те, що цього липня охолоджені м’ясні напівфабрикати зі свинини коштують у середньому на 6% дешевше ніж рік тому, тоді як курятина, навпаки, подорожчала на 4%.

свинина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 8 августа 2024
Среда, 7 августа 2024
Вторник, 6 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023