Аналітики: Коливання цін на свинину у липні було незначним, а на динаміку торгівлі впливали інші чинники

За підсумками липневого моніторингу цін роздрібної торгівлі середня ціна на свинину на прилавках супермаркетів додала 0,8%. Найпомітніше подорожчав свинячий ошийок.
Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України".
Зазначається, що середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини у липні сягнула 193,3 грн/кг, що на +0,8% чи 1,5 грн/кг до червневого показника.
Найпомітніше (на 3,3%) росла ціна сезонно популярної позиції — свинячого ошийка.
Свинячі вирізка та стейк подорожчали на 1,2% та 1,7%, відповідно, тоді як зміна цін на лопатку та корейку обмежилася 1% та 0,8%.
Разом із тим, грудинка та стегно, навпаки, стали доступнішими (-2,6% та -1,7%), що трохи пригальмувало приріст середніх цін на свинину.
"Хоча попит на свинину залишається досить чутливим до зміни цін на прилавках, їх коливання у липні було незначним, а на динаміку торгівлі впливали інші чинники. Так, постачальники торговельних мереж та спеціалізованих м’ясних магазинів протягом місяця відчули уповільнення реалізації у період тривалих відключень електроенергії та максимальних температур. Натомість зі стабілізацією електроживлення та зниженням температур вони відзначили пожвавлення попиту", - зауважують аналітики.
Вони додають, що додатковим чинником, що підтримує попит споживачів є те, що цього липня охолоджені м’ясні напівфабрикати зі свинини коштують у середньому на 6% дешевше ніж рік тому, тоді як курятина, навпаки, подорожчала на 4%.
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