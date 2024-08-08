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Кудрицький: На сьогодні енергомережі можуть пропускати обсяги навантажень електроенергії, необхідні для майбутньої зими

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На сьогодні енергомережі "Укренерго" можуть пропускати обсяги навантажень електроенергії, необхідні для майбутньої зими під час опалювального сезону. Водночас для кращої безпеки енергосистема потребує більше активного захисту від обстрілів.

Про це у коментарі Суспільному розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми продовжуємо нарощувати спроможності з транспортування електрики саме магістральними мережами. І, що важливо, ми продовжуємо нарощувати захист електромереж. Говорю це не тільки про активний захист, тобто систему ППО, за що відповідають наші героїчні Сили оборони, а також і про пасивний захист, інженерний захист, який дозволив нам у 2024 році, порівняно, наприклад, з 2022 в рази зменшити наслідки тих російських атак українських підстанцій", — зазначає Кудрицький.

Очільник енергетичної компанії наголошує, що українська енергосистема потребує більше "активного захисту", тобто протиповітряної оборони.

"Президент Володимир Зеленський під час зустрічей з міжнародними партнерами постійно наголошує, що для України необхідно забезпечити більше систем ППО, і це дійсно те, що треба для того, щоб енергетика безпечно працювала", — сказав голова "Укренерго".

Кудрицький
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