Кудрицький: На сьогодні енергомережі можуть пропускати обсяги навантажень електроенергії, необхідні для майбутньої зими

На сьогодні енергомережі "Укренерго" можуть пропускати обсяги навантажень електроенергії, необхідні для майбутньої зими під час опалювального сезону. Водночас для кращої безпеки енергосистема потребує більше активного захисту від обстрілів.

Про це у коментарі Суспільному розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми продовжуємо нарощувати спроможності з транспортування електрики саме магістральними мережами. І, що важливо, ми продовжуємо нарощувати захист електромереж. Говорю це не тільки про активний захист, тобто систему ППО, за що відповідають наші героїчні Сили оборони, а також і про пасивний захист, інженерний захист, який дозволив нам у 2024 році, порівняно, наприклад, з 2022 в рази зменшити наслідки тих російських атак українських підстанцій", — зазначає Кудрицький.

Очільник енергетичної компанії наголошує, що українська енергосистема потребує більше "активного захисту", тобто протиповітряної оборони.

"Президент Володимир Зеленський під час зустрічей з міжнародними партнерами постійно наголошує, що для України необхідно забезпечити більше систем ППО, і це дійсно те, що треба для того, щоб енергетика безпечно працювала", — сказав голова "Укренерго".