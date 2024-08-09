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Bloomberg: російське військове командування знало про підготовку атаки на Курську область

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російське військове командування знало про підготовку атаки на Курську область. Однак вони не проінформували про це диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявила виданню особа, близька до кремля, начальник генштабу рф валерій герасимов та інші високопосадовці, ймовірно проігнорували попередження розвідки про те, що нібито українські солдати збиралися біля кордону із західною Курською областю росії. Про це їм повідомлялось ще за два тижні до початку боїв у Курській області.

Саме тому оборонні сили всередині росії були захоплені зненацька і не чинили особливого опору нібито українським військам на початковому етапі.

За даними Bloomberg, попри такі дії Герасимов навряд чи буде зміщений зі своєї посади найближчим часом, оскільки це питання є делікатним.

Bloomberg, Курська область
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