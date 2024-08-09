Мінвідновлення: Співпрацюємо з ERA щодо інтеграції української залізниці до європейської системи

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Європейське залізничне агентство (ERA), підписали меморандум про співпрацю, спрямовану на інтеграцію української залізниці до європейської системи. Про це повідомляє Мінвідновлення.

Меморандум передбачає експертну та технічну підтримку з боку ERA для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у процесі приєднання до єдиного європейського залізничного простору.Сторони зобов'язалися працювати над гармонізацією стандартів та нормативно-правових актів у сфері безпеки та операційної сумісності залізниць.

Крім того, домовленість передбачає створення керівного комітету, який визначатиме пріоритети та поетапні плани для досягнення спільних цілей.

"Розвиток української залізниці є однією з передумов повноцінної транспортної інтеграції до Європейського Союзу. Фактично, європейська інтеграція української залізниці – це один із найбільших блоків транспортної євроінтеграції України. Переконаний, що за підтримки ЕРА ми зможемо працювати разом, щоб адаптувати українську залізницю до європейських стандартів, як фізично, так і з точки зору нормативно-правового регулювання”, – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Водночас, як зазначив Виконавчий директор ERA, українська залізниця продемонструвала значний героїзм і ефективність у воєнний час, що є натхненням для Європи.

"ERA пишається тим, що продовжує плідну співпрацю з українською владою та виводить її на новий рівень. У минулому ми вже досягли значного прогресу у стратегічних питаннях встановлення життєво важливих транспортних зв'язків між Україною та ЄС у кризові часи, зміцнення "Шляхів солідарності", технічних питань відновлення, проектів TEN-T та багатьох інших. Зусилля української залізниці у воєнний час – це не що інше, як героїзм і натхнення для всіх нас тут, в Європейському Союзі. До речі, нам є чому повчитися у наших українських друзів, коли йдеться про розподіл вантажів за видами транспорту, адже вони перевозять понад 50% загального обсягу перевезень залізницею", – заявив виконавчий директор Європейського залізничного агентства Йозеф Доппельбауер.