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МО Естонії: До загроз кремля про застосування ядерної зброї потрібно ставитися серйозно, але не перебільшувати їх значення

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що до загроз кремля про застосування ядерної зброї потрібно ставитися серйозно, але не перебільшувати їх значення.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

За словами естонського чиновника, він не бачить жодної вигоди, яку б диктатору володимиру путіну принесло “натискання на червону кнопку” тактичної ядерної зброї.

«Він ризикував би смертю десятків тисяч людей. Але це не зламає морального духу українців. Натомість зняло б червоні лінії не лише для багатьох союзників по НАТО, а й для багатьох партнерів рф, таких як Китай. Ціна використання ядерної зброї для путіна була б набагато вищою, ніж користь», – пояснив Певкур.

У цьому ключі глава Міноборони Естонії зазначив, що Заходу слід нарощувати постачання озброєння Україні: не лише систем, здатних перехоплювати ворожі ракети, а й засобів для витіснення противника, звільнення своїх територій.

«Якщо ми просто хочемо, щоб Україна продовжувала боротися, маємо продовжувати, як і раніше. Але якщо Україна хоче перемогти, їй потрібно більше зброї», – резюмував Ханно Певкур.

Певкур, МО Естонії
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