МО Естонії: До загроз кремля про застосування ядерної зброї потрібно ставитися серйозно, але не перебільшувати їх значення

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що до загроз кремля про застосування ядерної зброї потрібно ставитися серйозно, але не перебільшувати їх значення.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

За словами естонського чиновника, він не бачить жодної вигоди, яку б диктатору володимиру путіну принесло “натискання на червону кнопку” тактичної ядерної зброї.

«Він ризикував би смертю десятків тисяч людей. Але це не зламає морального духу українців. Натомість зняло б червоні лінії не лише для багатьох союзників по НАТО, а й для багатьох партнерів рф, таких як Китай. Ціна використання ядерної зброї для путіна була б набагато вищою, ніж користь», – пояснив Певкур.

У цьому ключі глава Міноборони Естонії зазначив, що Заходу слід нарощувати постачання озброєння Україні: не лише систем, здатних перехоплювати ворожі ракети, а й засобів для витіснення противника, звільнення своїх територій.

«Якщо ми просто хочемо, щоб Україна продовжувала боротися, маємо продовжувати, як і раніше. Але якщо Україна хоче перемогти, їй потрібно більше зброї», – резюмував Ханно Певкур.