На початок 2024 року в Україні було пошкоджено або зруйновано понад 400 українських великих та середніх підприємств

Повномасштабна російська агресія завдала значної школи українській промисловості. Велика кількість підприємств опинилися на тимчасово окупованих територіях, були зруйновані, припинили свою діяльність через неможливість адаптуватися до нових реалій, перемістили виробництво в інші регіони України.

В такій ситуації, особливо для невеликих міст, було важливо зберегти існуючу у них промисловість, щоб місцеві бюджети не втратили податків, а жителі громад були забезпечені роботою, пише УНН.

На початок 2024 року, з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні було пошкоджено або зруйновано активи понад 400 українських великих та середніх підприємств – такі дані наводить Київська школа економіки. Загальні прямі збитки оцінюються у більш ніж 13 мільярдів доларів.

Але, як зазначають експерти, це лише орієнтовні дані, а реальні цифри кількості зруйнованих промислових об’єктів і сум збитків є суттєво більшими.

Чимало компаній, які втратили свої активи так і не змогли оговтатися, і були змушені припинити свою діяльність. Мова не тільки про промислові підприємства, але й сільськогосподарський сектор, який є важливою податковою базою для багатьох громад.

За даними дослідження YouControl.Market в Україні за період з 2022 року по перший квартал 2024 року закрилося майже 1300 сільськогосподарських підприємств, які, як правило зареєстровані у невеликих містах або селах. Що, безумовно, прямо впливає на зменшення надходжень до бюджетів цих громад, зокрема, через зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб. А це своєю чергою, відображається на зменшенні податкоспроможності деяких громад. Так, якщо у 2021 році базову дотацію отримували 75% громад, то у 2023 році їх кількість зросла до 84%.

Безумовно, вплив війни на промисловість та існування бізнесу у різних регіонах України важко звести до спільного знаменника.

Так, економіст Олег Пендзин каже, що через релокацію підприємств у більш вигідному становищі опинилися громади західних областей.

«Територіальний розріз дуже суттєвий. Релокація ж відбувалася зі Сходу на Захід. Тобто, якщо на Сході в реальній дійсності ситуація набагато гірша, то Західна Україна однозначно отримала достатньо велику кількість ВПО, і багато бізнесів, які переїжджали – З цієї точки зору структура місцевих податків вона перемістилася на західну Україну. У нас же було завжди як: промислові центри з достатньо розвинутими великими обсягами сплати місцевих податків Харківщина, Запорізька область, Дніпропетровщина. Зараз ситуація докорінно змінилася: ті регіони, про які я говорю, вони сьогодні однозначно потерпають від обстрілів. Суди ж частково можна додати Сумщину, Чернігівщину, Полтавщину і Київщину», - зазначив Олег Пендзин.

Незважаючи, на різну ситуацію в регіонах, податки до бюджету та збереження робочих місць – це те, що чи не найперше мають дбати керівники місцевих громад.

Безумовно, багато чого залежить і від власників та директорів підприємств, адже навіть у нині, відносно спокійних областях, бізнесу довелося адаптуватися до роботи в мовах війни.

Цей, шлях, зокрема, пройшло і підприємство "Бровафрма" з Броварів, яке є одним з найбільших виробників в Україні ветеринарних лікарських засобів. І почався він тоді, коли під містом стояли російські окупанти.

«Буквально в трьох-п’яти кілометрах від нас велися активні бойові дії. Звичайно спочатку, як в усіх був у людей, певний такий шок. Багато хто роз‘їхався, багато хто розгубився. Згодом ми адаптувалися. Забезпечили безперебійну роботу», - розповів керівник підприємства Андрій Сидельников.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко зазначає, що для міста було і залишається пріоритетом збереження та нормальна робота бізнесу.

«Для нас було і залишається, щоб бізнес в місті працював, щоб підприємства виробляли свою продукцію, щоб створювалися нові робочі міста. Ми постійно контактуємо з керівниками та власниками підприємств обговорюємо усі проблемні питання, спільно шукаємо шляхи вирішення», - зазначив Ігор Сапожко.

У свою чергу, Андрій Сидельников додає. Що так взаємодія з міською владою Броварів робить бізнес більш соціально відповідальним.

«Бізнесу комфортно працювати – бізнес відповідно намагається розвиватись і збільшувати якусь ділову активність на території громади. Громада отримує податки в місцевий бюджет від фонду заробітної плати», - додав керівник «Бровафарма».