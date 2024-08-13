МО Британії: росія витратила до 211 млрд доларів на фінансування свого вторгнення в Україну

росія витратила до 211 млрд доларів на пряме фінансування свого вторгнення в Україну. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у соцмережі Х.

"росія планувала оточити Київ протягом трьох діб, повалити уряд та завоювати більшість території України менш як за ніж місяць. В реальності минуло вже 900 днів, а ці цілі зазнали невдачі", - підкреслює відомство.

З травня 2024 року середньодобова кількість вбитих і поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу осіб.

"росія нині, ймовірно, втратила понад 500 тис. поранених і загиблих (солдатів – ред.)", - вважають у міністерстві.

росія також витратила до 211 млрд дол. на пряме фінансування свого вторгнення в Україну.

"Вартість російського незаконного вторгнення в Україну становила набагато більше, а його здобутки набагато менші, ніж планував путін", - резюмували в міноборони.