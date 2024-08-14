У Центрі зайнятості назвали розмір місячної винагороди учасників "Армії відновлення"

З початку 2024 року найбільше направлень для участі у суспільно корисних роботах у межах проекту "Армія відновлення" було видано у Харківській області — 11 тисяч.

Про це "Апострофу" повідомили у Державному центрі зайнятості.

На другому місці - Донецька і Чернігівська області (по 9 тис.). Далі за кількістю залучених до «Армії відновлення» громадян слідують: Київська (8 тис.), Полтавська (7 тис.), Сумська (6 тис.) та Миколаївська (5 тис.) області.

Загалом такі роботи здійснюються у 19 регіонах (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області).

Програма набирає популярності у 2024-му році. Так, з початку 2024 року було видано 85,9 тис. направлень для участі у суспільно корисних роботах. Це майже половина від усієї кількості направлень, виданих з початку дії програми восени 2022-го - 163,7 тис.

У Держслужбі зайнятості нагадали, що рішення щодо організації та проведення таких робіт у регіоні приймається військовим командуванням разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Як правило, безробітні можуть бути залучені до надання допомоги ВПО й маломобільним групам населення, їх супровід в оформленні соціальних виплат; розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених у результаті бойових дій; розвантаження фасування та видачі гуманітарної допомоги; облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття та ін.

"Із досвіду областей ми бачимо, що люди залучаються також до плетіння маскувальних сіток, пошиття одягу для наших бійців, приготування їжі та виготовлення консервів для війська тощо", — додали у відомстві.

Там також уточнили, що розмір місячної винагороди учасників "Армії відновлення" не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 тисяч гривень.