Bloomberg: КНДР може відкритися для масового туризму, дозволивши в’зд іноземцям

Північна Корея уперше за майже п'ять років має намір відкритися для масового туризму, дозволивши в'їзд іноземцям із різних країн, передає Bloomberg.

Два великі оператори турів для іноземних туристів повідомили 14 серпня, що отримали інформацію від своїх партнерів у Північній Кореї про відкриття поїздок у грудні 2024 року.

Спочатку тури будуть проводитися в місті Самджіон, неподалік кордону КНДР із Китаєм, а потім, ймовірно, по решті території країни.

Режим Кім Чен Ина почав послаблювати обмеження на кордоні через пандемію COVID-19 близько року тому, але не відкрився для туристичних груп, які колись були джерелом отримання готівкових коштів.

На початку 2024-го Північна Корея впустила туристів із Росії.

Зазвичай влада КНДР пильно стежить за іноземцями. Їм дозволено зупинятися лише у визначених місцях проживання, також є обмеження у пересуваннях країною.