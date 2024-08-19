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Times: росія готується провести масштабну контратаку на Курщині

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росія готується провести масштабну контратаку на Курщині, щоб вибити з регіону українські сили.

Про це повідомляє The Times, посилаючись на низку військових аналітиків.

Зазначається, що зараз росіяни накопичують сили, щоб потім провести контрнаступ під Курськом до настання зими. Масштабна контратака очікується наприкінці жовтня.

Аналітики при цьому сходяться на думці, що ЗСУ, швидше за все, не намагатимуться утримати всі позиції, які вони захопили.

Але як би не закінчилася Курська операція, вона вже стала успіхом для України та ганьбою для путіна та російської військової машини. Видання пише, що цей наступ підняв моральний дух усередині України та зміцнив позиції Володимира Зеленського, оскільки «його демократичний мандат минув у травні, і тепер його єдина влада походить від воєнного стану».

«Це успіх для Зеленського та ганьба для російських військових, які вже втратили 15 тисяч одиниць бронетехніки та 6 тисяч танків. Вони змушені розгорнути старі танки Т-54, 70-річну модель, списану понад 40 років тому», – йдеться у публікації.

Курська область
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