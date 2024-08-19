лукашенко: Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби росія застосувала тактичну ядерну зброю

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що в Україні дуже зраділи б, якби росія застосувала ядерну зброю. У такому разі рф та білорусь залишилися б без союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Говорячи про операцію ЗСУ у Курській області, лукашенко сказав, що це спроба України штовхнути росію на асиметричні дії. Зокрема, застосувати ядерну зброю.

"Небезпека полягає в тому, що ця подібна ескалація з боку України - спроба штовхнути росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби росія застосувала або ми там тактичну ядерну зброю. Це було б щастя", - заявив білоруський диктатор.

лукашенко додав, що у разі застосування ядерної зброї росія та білорусь залишилися б без союзників.

"От тоді, напевно, у нас навряд чи союзники залишилися б. Взагалі ніяких навіть співчутливих країн не залишилося б. Тому що вони занурені в те, що відбувається", - зазначив лукашенко в інтерв'ю телеканалу "росія".

Також він сказав, що вони вже сформували певний негативний образ до ядерної зброї. Але Україна хоче все ж таки підштовхнути до застосування.

"По-друге, це ж ядерна зброя. У нас уже сформований певний образ негативний до цієї ядерної зброї. Ось вони хочуть підштовхнути", - резюмував він.