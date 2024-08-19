Прем'єр Британії доручив розробити план ширшої підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело, передає УНН.
За словами співрозмовника видання, нова підтримка Києва буде всеосяжною.
"Мова йде не лише про військову підтримку, але й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не збирається на цьому зупинятися. Однак і економічні наслідки цього величезні, тому що ми всі бачили, як сильно постраждала Британія, коли він вперше вторгся в Україну", – сказало джерело в обороні.
Для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.
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