СБУ: Щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (мп) відкрито справи

З початку повномасштабної війни відкрито провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (мп), майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.

"З початку повномасштабного вторгнення рф за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (мп), майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки", - повідомили в СБУ.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон набуде чинності через 30 днів, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з рпц.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що днями буде говорити з представниками Вселенського патріарха Варфоломія на тлі ухвалення законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф.

Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що СБУ не бореться зі священнослужителями загалом. У служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України, прикриваючи рясою фсбешні мундири.