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Сійярто розкритикував Єврокомісію за бездіяльність стосовно питання транзиту російської нафти до Угорщини й Словаччини

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив думку, що Єврокомісія навмисно намагається перешкоджати нормальному енергопостачанню Угорщини й Словаччини, не втручаючись у питання зупинки транзиту нафти “Лукойл”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

“Міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував Європейську комісію за бездіяльність стосовно питання транзиту нафти “Лукойл”, припустивши, що відсутність втручання вказує на те, що з Брюсселя до Києва надсилаються вказівки щодо перешкоджання енергопостачанню Угорщини й Словаччини”, - заявив Ковач.

Сійярто також заявив, що Угорщина близька до фіналізації довготермінової угоди, яка “гарантуватиме продовження нафтової співпраці із Росією”.

Окрім цього міністр закордонних справ Угорщини висловив думку, що Євросоюз дотримується “саморуйнівної політики”.

Єврокомісія, Сійярто
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