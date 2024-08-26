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Генштаб ЗСУ: росіяни продовжують атакувати власні населені пункти в Курській області

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Станом на 25 серпня росіяни продовжують атакувати власні населені пункти в Курській області рф. Зокрема, завдають ударів з танків, ствольної артилерії і мінометів, а також скидають КАБи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, у прикордонних районах на півночі України від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Старикове, Уланове, Бачівськ, Ходине, Фотовиж, Голубівка, Славгород, Порозок та Попівка. До того ж, окупанти завдали бомбардувань, скинувши майже три десятки КАБів у райони населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок і Яструбине.

Курська область
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