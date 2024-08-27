Politico: Переговори щодо проведення дебатів між Гарріс та Трампом зупинилися

Переговори щодо проведення дебатів між кандидатом у президенти США від демократів Камалою Гарріс та її опонентом Дональдом Трампом зупинилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією видання, ще у червні команда президента США Джо Байдена домовилася з командою Трампа, що мікрофони в ході дебатів вмикатимуть лише тому, чия черга виступати.
Але після того, як кандидатом від демократів стала віце-президент Гарріс, її команда висунула нові умови, які передбачають, що мікрофони будуть постійно увімкнені.
"Ми повідомили ABC та інші канали, які бажають провести можливі жовтневі дебати, що, на нашу думку, мікрофони обох кандидатів мають бути увімкнені протягом усієї трансляції", - заявив у коментарі Politico старший радник з комунікацій кампанії Гарріс Браян Феллон.
Команда Гарріс, як пише видання, вірить, що Трамп у ході дебатів може не стриматись і сказати "щось неввічливе в мікрофон".
У свою чергу, команда Трампа очікує, що дебати, які заплановані на 10 вересня, пройдуть за узгодженими з командою Байдена правилами.
При цьому, за словами самого Трампа, він сподівається, що дебати пройдуть за такими ж правилами, як і в червні, але "для нього це не має значення, він би вважав за краще, щоб вони відбулися".
"Але ми домовилися, що все буде так само, як і минулого разу. У цьому випадку звук був відключений. Минулого разу мені це не сподобалося, але все пройшло чудово. Я маю на увазі, запитайте Байдена, як все минуло - все було добре. І я думаю, що має бути так само", - додав він.
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