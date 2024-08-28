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Експерт назвав найголовніші виклики для України в умовах війни

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Найголовнішими викликами для України в умовах війни є корупція, рейдерство та колабораціонізм.

Про це заявив директор Інституту "Інтермаріум" Валентин Гайдай під час круглого столу в Укрінформі.

"Ми виділили три головні виклики, з якими необхідно боротися і на які необхідно звертати увагу суспільства, аналітичної сфери, журналістів і взагалі громадськості. Це, безумовно, корупція, рейдерство та колабораціонізм", - сказав він.

Натомість народний депутат 3-го скликання Артур Білоус висловив думку, що зараз корупція стала більш цинічною. "Якщо порівнювати з дев'яностими роками, то я думаю, що ситуація сьогодні куди гірша, оскільки корупція стала більш цинічною, і особливо це відчувається в умовах війни. Вона стала більш захищеною з юридичної точки зору. Корупційні чи рейдерські дії прикриваються тими чи іншими ухвалами суду", - сказав Білоус.

Водночас він сумнівається, що корупцію можливо знищити, адже "вона є в природі людини", тому, на його думку, слід говорити про мінімізацію цього явища.

Заступник директора Інституту "Інтермаріум" Володимир Воля вважає, що у боротьбі з корупцією проблема полягає в тому, що кримінальні кодекси є "неефективними і неякісними". "В судах справи про топкорупціонерів "висять" роками і можуть висіти десятиліттями, тому що в нас недосконалі процесуальні кодекси, і влада повинна повернутися до їх удосконалення. Тоді, можливо, буде помітне просування у питаннях в боротьбі з топкорупцією", - сказав він.

Своєю чергою експерт у сфері безпезки Сергій Шабовта наголосив, що кроки з подолання корупції слід розпочинати із законодавчої влади. Водночас він висловив думку, що рейдерство є інструментом корупції, а колабораціонізм - її продуктом.

рейдерство, корупція, Гайдай, колабораціонізм
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