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Подоляк: Партнерам варто перестати ставитися до росії як до загрози, яку обовʼязково треба задобрювати

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що партнерам варто перестати ставитися до росії як до загрози світового масштабу, яку обовʼязково треба задобрювати, та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок. Він зазначив, що потрібні лише дозвіл та інструменти – люди й відповідний план в України є.

Про це Подоляк написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

«За офіційною статистикою, протягом 10 років війни в Афганістані потрапили в полон і зникли безвісти 417 радянських вояків. За кілька тижнів української оборонної операції в курській області в полон здалися вже 594 російські військові. Це ще одне свідчення низького морального духу в лавах противників. Вони відмовляються воювати, коли командування не ставить за їхніми спинами загороджувальні батальйони. Тому будь-які порівняння армій СРСР і рф є вкрай недоречними, а статус наддержави, який рф успадкувала від Союзу, – карикатурним перебільшенням. Україна знищила не лише значну частину військового потенціалу псевдоімперії, але і її міжнародну репутацію. Показала короля голим, а тигра – паперовим», - заявив Подоляк.

Він додав, що СРСР з Україною у складі міг перемагати у світових війнах або створювати й озброювати потужні блоки союзних держав, а росія сама по собі не здатна захистити власну територію, залежна від військової промисловості колишніх васалів, закуповуючи ракети і наймаючи найманців по всьому світу.

«Україна не росія, але й росія не СРСР. Варто вже перестати ставитися до цієї країни як до загрози світового масштабу (яку обовʼязково треба задобрювати) та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок. Потрібні лише дозвіл та інструменти – люди й відповідний план у нас є», - додав Подоляк.

Подоляк
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