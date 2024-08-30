Подоляк: Партнерам варто перестати ставитися до росії як до загрози, яку обовʼязково треба задобрювати

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що партнерам варто перестати ставитися до росії як до загрози світового масштабу, яку обовʼязково треба задобрювати, та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок. Він зазначив, що потрібні лише дозвіл та інструменти – люди й відповідний план в України є.
Про це Подоляк написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
«За офіційною статистикою, протягом 10 років війни в Афганістані потрапили в полон і зникли безвісти 417 радянських вояків. За кілька тижнів української оборонної операції в курській області в полон здалися вже 594 російські військові. Це ще одне свідчення низького морального духу в лавах противників. Вони відмовляються воювати, коли командування не ставить за їхніми спинами загороджувальні батальйони. Тому будь-які порівняння армій СРСР і рф є вкрай недоречними, а статус наддержави, який рф успадкувала від Союзу, – карикатурним перебільшенням. Україна знищила не лише значну частину військового потенціалу псевдоімперії, але і її міжнародну репутацію. Показала короля голим, а тигра – паперовим», - заявив Подоляк.
Він додав, що СРСР з Україною у складі міг перемагати у світових війнах або створювати й озброювати потужні блоки союзних держав, а росія сама по собі не здатна захистити власну територію, залежна від військової промисловості колишніх васалів, закуповуючи ракети і наймаючи найманців по всьому світу.
«Україна не росія, але й росія не СРСР. Варто вже перестати ставитися до цієї країни як до загрози світового масштабу (яку обовʼязково треба задобрювати) та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок. Потрібні лише дозвіл та інструменти – люди й відповідний план у нас є», - додав Подоляк.
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