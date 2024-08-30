Мадяр: Обмеження Китаєм експорту дронів та складників до них негативно вплине на багатьох українських виробників

1 вересня 2024 року Китай запроваджує обмеження на експорт дронів та складників до них.
Це буде нове випробування. Може бути більший дефіцит, ніж з західними боєприпасами - їх хоча би періодично додають, написав командир 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем (ОПУБАС) Роберт "Мадяр" Бровді у Facebook.
У липні китайський уряд оголосив про обмеження вивозу з країни низки товарів, яки мають відношення до БПЛА.
Бровді вбачає в цьому обмеженні спробу "усадити" Україну за переговори з рф на невигідних умовах.
"Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів зʼявиться. Різних "мастей", - написав він.
Мадяр стверджує, що обмеження негативно вплине на багатьох українських виробників.
"Хоча розробки чи не найкращі у світі, але всі на імпортних китайських компонентах збираються у готові вироби", - написав військовий.
Він наводить перелік товарів та компонентів, які будуть обмежені:
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