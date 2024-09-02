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У МОЗ дали відповіді на на запитання, які найчастіше виникають у військових щодо проходження МСЕК

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Міністерство охорони здоров'я відповіло на запитання, які найчастіше виникають у військових щодо проходження медико-соціальної експертизи.

Про це повідомив сайт МОЗ.

Хто дає направлення до МСЕК

Потребу у проходженні медико-соціальної експертизи для військовослужбовців визначає сімейний лікар або лікуючий лікар цивільного чи військового закладу. Він відправляє військового на повне медичне обстеження і лікування, аби підтвердити стійке порушення функцій організму.

Після цього стан пацієнта оцінює лікарсько-консультативна комісія (ЛКК), створена при закладі охорони здоровʼя, в який людина звернулася по допомогу.

Комісія дає направлення на МСЕК, де фіксуються історія захворювання, частота і тривалість непрацездатності, рентгенологічні, лабораторні та інші дослідження.

Які документи потрібні для проходження МСЕК

Для проходження МСЕК військовослужбовцям потрібно мати такі документи:

  • направлення на МСЕК (форма № 088/о);
  • паспорт або ID картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • військовий квиток або посвідчення офіцера (копія);
  • свідоцтво про хворобу, або довідка ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв);
  • медична документація, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторна картка хворого.

Чи спростилась процедура проходження МСЕК

Так, на період воєнного стану процедура проходження медико-соціальної експертизи спрощена.

У разі, коли людина звертається для встановлення інвалідності і не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я.

Крім того, для маломобільних пацієнтів передбачена процедура виїзного МСЕК: працівники закладів охорони здоров'я приїздять до військового і проводять огляд за місцем його перебування.

Чому військовим, що зазнали поранення, потрібно проходити МСЕК

МСЕК визначає ступінь втрати професійної працездатності військовослужбовця. Він встановлюється у відсотках на підставі постанови ВЛК. Постанова оформляється як довідка ВЛК, свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК. Ці документи видаються військовому і є підставою для грошових виплат.

Важливо: ступінь втрати працездатності військовослужбовця встановлюється МСЕК після закінчення його лікування.

Чи потрібна для проходження МСЕК довідка про обставини травми

Така довідка не потрібна. Причинний зв'язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, повідомило МОЗ.

Як оскаржити рішення МСЕК

Оскаржити рішення МСЕК можна протягом одного місяця від його ухвалення в досудовому порядку, а також в суді, сказали у МОЗ.

Для оскарження рішення у досудовому порядку можна звернутися до самої комісії або обласної комісії з письмовою заявою. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення.

Якщо військовому повторно відмовлять у задоволення скарги, то це рішення можна оскаржити в Центральній МСЕК МОЗ.

Рішення комісій усіх рівнів також можна оскаржити в адміністративному суді за місцем проживання, перебування або за місцем розташування МСЕК. Строк на звернення до суду становить не пізніше шести місяців з дня, коли військовий дізнався про рішення МСЕК.

"У разі виникнення додаткових питань, пов'язаних з проходженням МСЕК, звертайтеся телефоном до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19", - повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ, МСЕК
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