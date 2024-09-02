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ДТЕК: Українців не можуть попередити про екстрені відключення світла, бо цей процес завжди несподіваний

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Українців не можуть завчасно попередити про екстрені відключення, бо цей процес завжди несподіваний. Їх вводять, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"Екстрені відключення - це завжди несподівано. Ми робимо це лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, атака країни-агресора росії на об'єкти енергетики України 26 серпня наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

За прогнозом глави правління "Укренерго", наступної зими на Україну чекає багато випробувань, однак апокаліптичного сценарію не буде. На його думку, енергетики не допустять блекауту чи гуманітарної катастрофи.

Також Кудрицький заявляв, що Україна накопичила гігантський запас енергообладнання за допомогою західних донорів. Кожного місяця країна отримує набагато більше трансформаторів, ніж може теоретично втратити від атак країни-агресора Росії.

світло, ДТЕК
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