ДТЕК: Українців не можуть попередити про екстрені відключення світла, бо цей процес завжди несподіваний

Українців не можуть завчасно попередити про екстрені відключення, бо цей процес завжди несподіваний. Їх вводять, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
"Екстрені відключення - це завжди несподівано. Ми робимо це лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", - пояснили в компанії.
Нагадаємо, атака країни-агресора росії на об'єкти енергетики України 26 серпня наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.
За прогнозом глави правління "Укренерго", наступної зими на Україну чекає багато випробувань, однак апокаліптичного сценарію не буде. На його думку, енергетики не допустять блекауту чи гуманітарної катастрофи.
Також Кудрицький заявляв, що Україна накопичила гігантський запас енергообладнання за допомогою західних донорів. Кожного місяця країна отримує набагато більше трансформаторів, ніж може теоретично втратити від атак країни-агресора Росії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023