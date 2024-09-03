Зеленський: В Україні створюють програму безкоштовного харчування для дітей у початковій школі

В Україні створюють програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі – з 1-го до 4-го класу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 2 вересня.

«Також створюємо програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі – з 1-го до 4-го класу», – сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання програми «Безпечна школа» – це створення реально надійного безпекового простору для всіх учнів та учениць, для кожної школи.

Зеленський зазначив, що цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших містах та громадах школи відкрилися для навчання офлайн.

«Понад два мільйони дітей зможуть навчатися у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей – у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн. Все це залежить від факторів безпеки. Від наявності укриттів у наших школах та спільних наших можливостей захищати життя», – додав президент.