Зеленський: В Україні створюють програму безкоштовного харчування для дітей у початковій школі

В Україні створюють програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі – з 1-го до 4-го класу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 2 вересня.
«Також створюємо програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі – з 1-го до 4-го класу», – сказав він.
Крім того, за словами Зеленського, МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання програми «Безпечна школа» – це створення реально надійного безпекового простору для всіх учнів та учениць, для кожної школи.
Зеленський зазначив, що цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших містах та громадах школи відкрилися для навчання офлайн.
«Понад два мільйони дітей зможуть навчатися у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей – у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн. Все це залежить від факторів безпеки. Від наявності укриттів у наших школах та спільних наших можливостей захищати життя», – додав президент.
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