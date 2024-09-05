Мінреінтеграції: Українці з прифронтових регіонів мають змогу зареєструватися на грошову допомогу від ЮНІСЕФ

Українці з прифронтових регіонів мають змогу зареєструватися на грошову допомогу від ЮНІСЕФ, в рамках якої можна отримати понад 21 тис. гривень. Це дасть змогу підготуватися до зимового періоду.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У відомстві зазначили, що йдеться про реалізацію спільного проєкту Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ щодо підтримки сімей з дітьми, які проживають у населених пунктах прифронтових регіонів.
Перші виплати стартували для домогосподарств таких областей:
Вже цього тижня фінансову допомогу у розмірі 21,8 тис. гривень отримають більш ніж 12 тисяч домогосподарств. Зокрема, гроші можна витратити на купівлю твердого палива.
Загалом на відповідний проєкт ЮНІСЕФ виділив понад 260 млн гривень.
В рамках проєкту передбачається надання допомоги в натуральній формі (паливні брикети, зимовий одяг для дітей віком до 15 років, ковдри) або грошової допомоги для підготовки до зими.
"Загалом у межах програми заходами підтримки щодо підготовки до зими 2024/2025 планується охопити до 60 тисяч мешканців прифронтових територій", - повідомили у Мінреінтеграції.
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