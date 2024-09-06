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Бізнес пропонує замість підвищення податків наповнити бюджет за рахунок детінізації економіки

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Бізнес-спільнота сподівається, що замість законопроєкту №11416-д про підвищення податків владі вдасться сформулювати норми, що допоможуть наповнити державний бюджет за рахунок детінізації економіки.

Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес асоціації.

Там нагадали, що Верховна Рада України не підтримала законопроєкт № 11416-д про збільшення податків у першому читанні. За проєкт проголосували лише 224 депутати, що є недостатньо для його прийняття в першому читанні, оскільки мінімально необхідно 226 голосів. Наразі документ відправили на повторне перше читання.

"Розуміючи, що загальні додаткові потреби бюджету наразі складають 500 млрд гривень через зростання видатків на оборону, бізнес все ж вважає рішення не розглядати даний законопроєкт виваженим та раціональним. Адже наразі весь тягар внаслідок запропонованого підвищення податків лягає на доброчесний бізнес", - підкреслили в ЄБА.

В ЄБА наголосили, що підвищення податків може мати нищівний вплив на бізнес та економіку країни.

"Прозорий бізнес стане в ще більш неконкурентну позицію до тіні, умови роботи для підприємців, на жаль, стануть ще більш непрогнозованими і можуть впливати на рішення інвесторів про припинення роботи\інвестування (очевидно, не в кращу сторону)", - зауважують в ЄБА.

В асоціації розуміють важливу необхідність акумуляції ресурсів під час війни, але переконані, що потрібно пильну увагу звертати на речі, які є джерелом нечесних та нерівних правил гри в країні.

"Мова йде про тіньову економіку, де, за оцінками експертів, і знаходяться мільярди недоотриманих гривень в бюджет. А тут, власне, потрібні і рішення, які стосуються реформування митниці, і ефективної роботи правоохоронних органів (які б були чесним та прозорим інструментом контролю, а не механізмом тиску, насамперед, на доброчесний бізнес), і початок нормальної роботи Бюро економічної безпеки тощо", - переконані в ЄБА.

Крім того, на думку бізнесу, потрібні рішення, які б сприяли врегулюванню проблеми тіньової зайнятості – питання зарплат в конвертах тощо.

В ЄБА вважають, що також варто переглянути запропонований механізм оподаткування ринку автомобілів, зокрема оцінити фіскальний ефект від оподаткування операцій в сегменті вживаних авто, посилити боротьбу з сірими схемами в сфері електронної торгівлі, тощо.

ЄБА, податки
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