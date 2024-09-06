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Міненерго: Найскладніша ситуація з підготовки до опалювального сезону спостерігається у прифронтових областях України

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В Україні найскладніша ситуація під час підготовки до опалювального сезону спостерігається у прифронтових областях. Також особлива увага приділяється Харківщині.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колесник в ефірі телемарафону 5 вересня.

За його словами, при підготовці до зими найскладніша ситуація у прифронтових областях, оскільки там найінтенсивніші обстріли, зокрема й об'єкти енергетичної інфраструктури. Найчастіше здійснюються ураження, розриви на лініях.

«Окремий фокус приділяємо і Харківській області, і місту Харків. Тут є окремі плани підготовки до опалювального сезону. І це як питання резервних типів харчування для об'єктів критичної інфраструктури та стабілізації роботи енергосистеми в цілому», – сказав Колесник.

Колесник
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