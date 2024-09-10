ДОТ презентував нову модель забезпечення ЗСУ харчуванням

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" (ДОТ) презентувала потенційним постачальникам, виробникам і дистриб'юторам нову модель забезпечення харчуванням Збройних сил України, яка запрацює як пілотний проєкт у кількох областях України у 2025 році.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, головне завдання нового підходу - забезпечити кращу якість продукції, що поставляється ЗСУ, і підвищити ефективність самого процесу забезпечення.

"З лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Пілотний проєкт діятиме протягом року. Він покриватиме Київ і Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську області.

Основні зміни стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості. Постачальник отримуватиме компенсацію вартості товару і плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA - угоди про рівень послуг. Буде визначено і зафіксовано граничну вартість каталогу.

За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких контрактуватимуть постачальники. За іншими категоріями постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників. ДОТ, зі свого боку, може заблокувати їх за невідповідність якості та порушення норм доброчесності.

Уся продукція проходитиме через розподільний центр і тільки потім відправлятиметься на військові частини, і "це додатковий етап контролю якості, до якого будуть залучені фахівці".

Також ДОТ застосовуватиме чорний список до постачальників і виробників - новий інструмент недопущення в майбутніх періодах участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб'єктів, які вже мали раніше порушення договірних зобов'язань.