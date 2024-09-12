Посол: Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни росії проти України

Київ вважає, що Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни росії проти України. Зокрема, йдеться про мирні переговори. Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, повідомляє Bloomberg.
Так, Україна хоче, щоб Нью-Делі «модерував» переговори з росією та використовував свої зв’язки, щоб переконати Кремль приєднатися до мирних переговорів. Це, на думку дипломата, важливо для Індії, якщо та прагне отримати постійне місце в Раді Безпеки ООН.
Як розповів Поліщук, Україна запропонувала Індії провести Саміт миру до листопада 2024 року, але поки що незрозуміло, чи погодиться Нью-Делі.
Посол вважає, що Індія не повинна задовольнятися тим, що грає «листоношу, який передає повідомлення між Україною та росією», натомість країна має відіграти більш «надійну роль».
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