Україна оголосила демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер МКС на арешт путіна

Міністерство закордонних справ у четвер, 12 вересня, оголосило демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт владіміра путіна.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві на сайті МЗС.
Зазначається, до Києва з Улан-Батора "на виклик української сторони" прибула генеральна директорка департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.
"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт путіна під час його перебування на території країни", – йдеться в заяві.
Українське зовнішньополітичне відомство також пообіцяло враховувати рішення Монголії "у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин".
У МЗС додали, що сподіваються на кроки з боку Монголії для "відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин".
Візит путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.
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