Україна оголосила демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер МКС на арешт путіна

Міністерство закордонних справ у четвер, 12 вересня, оголосило демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт владіміра путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві на сайті МЗС.

Зазначається, до Києва з Улан-Батора "на виклик української сторони" прибула генеральна директорка департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.

"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт путіна під час його перебування на території країни", – йдеться в заяві.

Українське зовнішньополітичне відомство також пообіцяло враховувати рішення Монголії "у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин".

У МЗС додали, що сподіваються на кроки з боку Монголії для "відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин".

Візит путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.