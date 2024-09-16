OSINT: росія евакуювала свій флот з Новоросійська

росія евакуювала Чорноморський флот рф з Новоросійська в очікуванні ударів далекобійними ракетами з боку ЗСУ. Про це напередодні поінформував OSINT-аналітик HI Sutton.

"Можливо, це відповідь на загрозу з боку української авіації, а також новина про те, що ракети Storm Shadow можуть бути використані на території росії. Сьогодні російські військово-морські сили, схоже, завершили евакуацію з Новоросійська", - написав військовий аналітик.

Напередодні джерела серед європейських дипломатів повідомили Reuters, що Київ передав Вашингтону та Лондону список цілей на території росії, по яким хотів би завдавати ударів за допомогою далекобійних ракет. До переліку входять командні центри, склади пального та озброєння, а також місця зосередження живої сили.

Українські військові також розраховують застосовувати американські ракети ATACMS, британські Storm Shadow та французький аналог SCALP. Якщо для британської влади потрібне узгодження зі США на використання подібних ракет, то Франції такий дозвіл не потрібний, пояснив французький дипломат у коментарі Reuters.

За даними Інституту вивчення війни ISW, у разі скасування обмежень щодо застосування ATACMS під загрозою виявляться Ростовська, Воронезька, Білгородська, Курська, Брянська, Орловська, Липецька, Тамбовська та Калузька області. Усього під удар можуть потрапити 245 військових об'єктів у рф, зокрема лише 16 (чи 6,5%) є авіабазами, інші - це місця базування російських бригад, штаби, командні пункти і військові заводи.

Тим самим під удар Storm Shadow може потрапити база флоту в Новоросійську, військові аеродроми Краснодарського краю, авіабаза у Шайківці та кілька інших великих військових об'єктів, зазначається у публікації.