Нідерланди: НАТО має надати чітку відповідь на порушення російськими безпілотниками та ракетами повітряного простору

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Північноатлантичний альянс має надати чітку відповідь на порушення російськими безпілотниками та ракетами повітряного простору країн НАТО.

Про це він заявив після зустрічі з литовським візаві Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє "Європейська правда".

Брекельманс підкреслив, що порушення росією повітряного простору НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", – додав він.

Заява глави нідерландського Міноборони пролунала після кількох чергових інцидентів із порушенням повітряного простору російськими безпілотниками.