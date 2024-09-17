Лубінець: До мене надходять звернення від військових щодо порушення їхнього права на отримання пільги по сплаті кредиту

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про порушення прав українських військовослужбовців з боку банків у питанні нарахування штрафів за кредитами.

Про це омбудсман повідомив у Telegram.

"До Офісу Омбудсмана надходять звернення від військових, а також членів родин оборонців, які зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні, щодо порушення їхнього права на отримання пільги по сплаті кредиту", - написав він.

Лубінець нагадав, що законодавство передбачає надання пільги за користування кредитом, а саме:

ненарахування військовослужбовцю відсотків за користування кредитом;

штрафів та пені за невиконання зобов’язань перед банком.

Водночас, пільга не стосується кредитних договорів щодо купівлі:

нерухомості (жилого будинку, квартири);

транспортних засобів.

Попри законодавчі гарантії банки та фінустанови продовжують нараховувати військовим, які зникли безвісти чи потрапили у російський полон, відсотки за користування кредитом, штрафи, пеню та навіть подають позови до суду про стягнення боргу.

"Вважаю, що таке ставлення банків і фінансових установ до оборонців України є неприпустимим", - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.