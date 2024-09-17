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Лубінець: До мене надходять звернення від військових щодо порушення їхнього права на отримання пільги по сплаті кредиту

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про порушення прав українських військовослужбовців з боку банків у питанні нарахування штрафів за кредитами.

Про це омбудсман повідомив у Telegram.

"До Офісу Омбудсмана надходять звернення від військових, а також членів родин оборонців, які зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні, щодо порушення їхнього права на отримання пільги по сплаті кредиту", - написав він.

Лубінець нагадав, що законодавство передбачає надання пільги за користування кредитом, а саме:

  • ненарахування військовослужбовцю відсотків за користування кредитом;
  • штрафів та пені за невиконання зобов’язань перед банком.
  • Водночас, пільга не стосується кредитних договорів щодо купівлі:
  • нерухомості (жилого будинку, квартири);
  • транспортних засобів.

Попри законодавчі гарантії банки та фінустанови продовжують нараховувати військовим, які зникли безвісти чи потрапили у російський полон, відсотки за користування кредитом, штрафи, пеню та навіть подають позови до суду про стягнення боргу.

"Вважаю, що таке ставлення банків і фінансових установ до оборонців України є неприпустимим", - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

кредити, Лубінець
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