Інститут генетики: Новий штам коронавірусу XEC стане домінантним підваріантом протягом зими

XEC підваріант штаму Omicron. У червні його виявили у Великій Британії, США, Данії та кількох інших країнах, повідомляє BBC.

"Навіть попри те, що XEC має "слабку перевагу у передаванні" порівняно з іншими штамами, вакцини все одно мають забезпечити хороший захист", — говорить професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона.

З його слів відомо, що ХЕС, можливо, стане домінантним підваріантом протягом зими.

Симптоми ХЕС:

висока температура;

біль у м’язах;

втома;

кашель або біль у горлі.

Більшість людей почуваються краще вже протягом кількох тижнів після Covid, але повне одужання може зайняти більше часу.