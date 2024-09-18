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Інститут генетики: Новий штам коронавірусу XEC стане домінантним підваріантом протягом зими

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XEC підваріант штаму Omicron. У червні його виявили у Великій Британії, США, Данії та кількох інших країнах, повідомляє BBC.

"Навіть попри те, що XEC має "слабку перевагу у передаванні" порівняно з іншими штамами, вакцини все одно мають забезпечити хороший захист", — говорить професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона.

З його слів відомо, що ХЕС, можливо, стане домінантним підваріантом протягом зими.

Симптоми ХЕС:

  • висока температура;
  • біль у м’язах;
  • втома;
  • кашель або біль у горлі.

Більшість людей почуваються краще вже протягом кількох тижнів після Covid, але повне одужання може зайняти більше часу.

коронавірус
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