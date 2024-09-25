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У ГУР розповіли про ситуацію з постачанням балістичних ракет з КНДР та Ірану до росії

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Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України розповіло про поточу ситуацію з поставками балістичних ракет з КНДР та Ірану до росії.

Про це йдеться у відповіді ГУР МОУ на запит «Апострофа» (дивіться ексклюзиви «Апострофа» у цьому телеграм-каналі).

Зокрема, за даними української розвідки, КНДР з листопада 2023 року поставила до РФ понад 100 балістичних ракет KN-23/24.

При цьому станом на 16 вересня 2024 року по об'єктах на території України було застосовано близько 60 таких ракет.

Водночас у ГУР МОУ відсутня розвідувальна інформація щодо постачання Іраном до рф на початку вересня 2024 року близько 220 одиниць балістичних ракет малої дальності Fath-360 (максимальна дальність до 120 км).

Також у ГУР МОУ підкреслили, що у них відсутня інформація щодо домовленостей рф з Іраном та КНДР стосовно кількості постачань ракет на місяць.

В української розвідки також немає інформації щодо щомісячних спроможностей з виробництва ракет Ірану та КНДР.

ГУР
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