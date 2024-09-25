МЗС України: Тимчасові рішення щодо завершення війни не відновлять повноцінний мир

Тимчасові рішення щодо завершення війни росії проти України не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України щодо заяв про можливість тимчасово залишити під окупацією частину території України, передає Укрінформ.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обов’язкових пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Це та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, а і для всього європейського континенту та світу, зазначається в коментарі.

«Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну», - наголосили в МЗС.

У відомстві закликали до об’єднання зусиль задля втілення Формули миру в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя.

«Маємо разом посилити тиск на росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями», - переконані у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю The New York Times заявив, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі території можуть залишитись під тимчасовим контролем росії.